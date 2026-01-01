Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 164
Folge 164: Liebe unterm Dach

22 Min.Ab 12

Friedlich schlafend wird Werner Meyer in seinem Gartenstuhl erstochen. Kurz zuvor hatte er Streit mit seinem Untermieter Sören Kraus. Hat dieser sich gerächt oder spielt sich hinter den vier Wänden ein bislang verborgenes Familiendrama ab?

SAT.1
