Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Spritztour

SAT.1Staffel 10Folge 175
Folge 175: Spritztour

22 Min.Ab 12

Für den Teenager Louis Meyers endet eine kleine Spritztour mit dem Wagen seines Stiefvaters tödlich. Die Kommissare ermitteln zwischen Diebstahl, Drogen und anderen Delikten und stoßen auf ein Umfeld, in dem Wut und Verzweiflung wichtiger sind als Vertrauen und Liebe.

