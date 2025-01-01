Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Abschlag

Peter Kaufmann wird in seinem eigenen Haus brutal erschlagen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine bildhübsche spanische Austauschschülerin, eine blutjunge Freundin und einen Sohn, der seinen Vater verehrte ... Doch je tiefer die Ermittlungen gehen, umso mehr bekommt die scheinbar heile Welt der angeblich glücklichen Familie Risse ...

