Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 10Folge 50
Folge 50: Das Sorgenkind

22 Min.Ab 12

Der Autist Kevin Konjetzky irrt durch die Stadt - ein blutiges Messer in den Händen. Hat er Manfred Köster erstochen, den Freund seiner Mutter? Die Kommissare bekommen nichts aus dem 20-jährigen Kevin heraus, aber auch die übrigen Familienmitglieder haben offenbar etwas zu verbergen.

SAT.1
