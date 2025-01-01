Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Ein Herz und eine Seele
22 Min.Ab 12
Die 25-jährige Fiona Schulz wird in ihrer Wohnung erwürgt. Schnell stellt sich heraus, dass die junge Frau in einem Erotikchatroom ihren Körper verkaufte, um ans schnelle Geld zu kommen. Im Zuge ihrer Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine mehr als grausame Realität ...
