Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 55: Im Tod vereint
22 Min.Ab 12
Als das Ehepaar Zocher tot aufgefunden wird, deuten erste Indizien auf eine Tötung mit anschließendem Suizid hin. Doch der Tatort ist eine Täuschung - genauso wie die Ehe der Zochers, die eine Spur aus Hass und Verbitterung hinterlässt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1