Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Spiel mit dem Feuer
22 Min.Ab 12
Ihre sexuelle Freizügigkeit zahlt die 26-jährige Marlies Kracht mit ihrem Leben. Während die Kommissare nach dem Täter suchen, testet Ermittlerin Nina Schmeuser ihre Wirkung auf das männliche Geschlecht. Dabei nimmt der Fall für einen der Beteiligten ein wirklich dramatisches Ende ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1