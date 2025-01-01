Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Sturmfrei

SAT.1Staffel 10Folge 72
Sturmfrei

SturmfreiJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 72: Sturmfrei

22 Min.Ab 12

Saufen, raufen, randalieren - das denkt sich auch Mario Kops, als er im Haus seiner Eltern eine ausschweifende Party gibt. Doch die geplante Megasause endet in einem Horrorszenario. Am nächsten Tag wird Partybesucherin Jennifer Dornhardt brutal erschlagen aufgefunden - und Mario kann sich angeblich an nichts erinnern ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen