Folge 95: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
22 Min.Ab 12
Mit zerschmetterten Genitalien liegt der 49-jährige Elektromeister Lothar Krüger tot auf einer Wiese. Schnell stellt sich heraus, Lothar war Stammkunde auf dem Straßenstrich - für die Kommissare nichts Ungewöhnliches, doch für die Frauen in Lothars Umfeld eine unverzeihliche Kränkung.
