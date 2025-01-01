Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 96: Der Sandmann
22 Min.Ab 12
Die junge Jessica Hoffmann verlässt das Duisburger Krankenhaus mit einer schrecklichen Ahnung. Als zwei Tage später ein Unbekannter den schmierigen Pfleger Marc Siegmund erschießt, muss Jessica sich einer grausamen Wahrheit stellen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1