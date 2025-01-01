Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wo ist Karla?

SAT.1Staffel 11Folge 104
Wo ist Karla?

Wo ist Karla?Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 104: Wo ist Karla?

23 Min.Ab 12

Jens Roth taucht blutverschmiert in einer Kneipe auf und kann sich angeblich an nichts erinnern. Das Blut ist von seiner 18-jährigen Affäre Karla Linn, doch die ist seit ihrem letzten Treffen spurlos verschwunden ... Was ist in dieser Nacht passiert und wo ist Karla?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen