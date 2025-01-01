Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 105
23 Min.Ab 12

Sandra Raacke geriet schon immer an den Falschen. Ihr Mann Gerrit hat sie geschlagen, ihr neuer Freund Ante Nemec ist ebenfalls gewaltbereit. Als die 42-jährige Politesse so brutal zusammengeschlagen wird, dass sie dem Tod nur knapp entrinnt, stehen die Kommissare vor dem Rätsel: War es einer ihrer Männer oder ein hemmungsloser Falschparker?

