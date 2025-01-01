Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Unter Kollegen

SAT.1Staffel 11Folge 126
Unter Kollegen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 126: Unter Kollegen

22 Min.Ab 12

Nach einer Betriebsfeier gibt Lisa an, von ihrem Vorgesetzen Thorsten vergewaltigt worden zu sein. Der streitet diese Tat jedoch vehement ab. Wer lügt? Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Kommissare auf so manches innerbetriebliches Geheimnis.

SAT.1
