Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Den Feind im Nacken

SAT.1Staffel 11Folge 132
Den Feind im Nacken

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 132: Den Feind im Nacken

23 Min.Ab 12

Die 33-jährige Selina Wegmann wird seit Monaten von ihrem ehemaligen Nachbarn Konrad Reimer verfolgt und ist extra in eine neue Wohngegend gezogen. Doch nun scheint ihr Stalker sie wieder gefunden zu haben. Die Kommissare wollen Selina helfen, gegen Reimer vorzugehen, doch der hat eigene Pläne.

SAT.1
