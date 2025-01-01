Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gefängnisausbrecher auf der Flucht

SAT.1Staffel 11Folge 168
Gefängnisausbrecher auf der Flucht

Folge 168: Gefängnisausbrecher auf der Flucht

22 Min.Ab 12

Tag der Abrechnung - Der zu einer hohen Haftstrafe verurteilte Markus Kerber bricht durch einen perfiden Plan aus dem Gefängnis aus. Die Wärter beschreiben ihn als tickende Zeitbombe. Und tatsächlich scheint Kerber einen Rachefeldzug zu führen. Mögliche Ziele gibt es genug. Und es scheint, als wäre er den Kommissaren immer einen Schritt voraus.

