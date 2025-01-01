Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 11Folge 169
Folge 169: 17-Jährige wird vergewaltigt durch Chatbekanntschaft

22 Min.Ab 12

Unter Schock - Sandra Kollberg wird vergewaltigt und völlig verstört in einem Schrebergarten aufgefunden. Ihre Eltern sind geschockt und wissen nicht, was ihre Tochter Sandra nachts dort wollte. Mit wem hatte die 17-jährige Schülerin sich getroffen? Ihre Freundin Melanie wird für die Kommissare zur wichtigsten Zeugin.

