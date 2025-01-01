Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Keine Selbstbedienung
22 Min.Ab 12
Als ein Unbekannter die kleine Tankstelle der Familie Busch überfällt, ist Besitzer Jörg sicher, dass der vorbestrafte Freund seiner Tochter der Täter ist. Doch dann wird der Vorfall von einer weitaus brutaleren Tat überschattet ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
