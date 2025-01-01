Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Verdrängt
22 Min.Ab 12
Vier Jahre lang fehlt von Tanja Krull jede Spur. Doch dann wird die Leiche der 21-Jährigen im Rhein geborgen. Hat ihre Familie wirklich nicht gewusst, wo sie all die Jahre steckte? Alles sieht danach aus, als würden die Krulls ein Geheimnis bewahren ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1