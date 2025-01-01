Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das verlorene Kind

SAT.1Staffel 11Folge 39
Folge 39: Das verlorene Kind

23 Min.Ab 12

Elfi Unger kann nicht mehr bremsen. Dabei verletzt sie die vierjährige Sophie tödlich und begeht Fahrerflucht. Zwei lange Jahre quälen sie Albträume. Dann verschwindet Elfis eigener Sohn plötzlich spurlos. Will sich jemand an ihr rächen?

SAT.1
