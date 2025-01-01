Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Gewalt aus Liebe
23 Min.Ab 12
Christian Dahl wird lebensgefährlich verletzt. Der Verdacht fällt auf Sandy Temmler, die Tochter seiner Frau. Es wäre nicht das erste Mal, dass die gewalttätige 17-Jährige brutal um sich schlägt. Ist sie diesmal einen Schritt zu weit gegangen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1