SAT.1Staffel 11Folge 67
Zwei BrüderJetzt kostenlos streamen

23 Min.Ab 12

Ein drogensüchtiger Sohn, eine Mutter, die ohne Medikamente nicht mehr leben kann und ein Vater, der einen Keil zwischen zwei Brüder treibt. Was wurde Helmut Schüder zum Verhängnis? Wer stieß den Familienvater vom Balkon?

SAT.1
