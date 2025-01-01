Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Zwei Brüder
23 Min.Ab 12
Ein drogensüchtiger Sohn, eine Mutter, die ohne Medikamente nicht mehr leben kann und ein Vater, der einen Keil zwischen zwei Brüder treibt. Was wurde Helmut Schüder zum Verhängnis? Wer stieß den Familienvater vom Balkon?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1