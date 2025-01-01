Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Dicke Liebe

SAT.1Staffel 11Folge 79
Dicke Liebe

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 79: Dicke Liebe

24 Min.Ab 12

Michelle Wagner wird mit schweren Verätzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wer ist für die Tat verantwortlich? Die Kommissare begeben sich auf die Suche und decken dunkle Geheimnisse, verletzte Gefühle und Seitensprünge auf.

