14-Jährige kriegt Kind im Einkaufszentrum
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 92: 14-Jährige kriegt Kind im Einkaufszentrum
22 Min.Ab 12
Sturzgeburt im Einkaufszentrum: Auf der Toilette eines Duisburger Einkaufszentrums wird ein Baby gefunden. Die Mutter ist spurlos verschwunden. Doch warum lässt die junge Mutter ihr hilfloses Neugeborenes zurück? Nach Antworten suchend, begeben sich die Kommissare auf die Spur der Unbekannten ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12DESORIENTIERUNG
