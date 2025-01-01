Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle Zeit der Welt

SAT.1Staffel 12Folge 19
Alle Zeit der Welt

Alle Zeit der WeltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 19: Alle Zeit der Welt

23 Min.Ab 12

Die 18-jährige Susi Klar hatte sich so sehr auf den Tag gefreut, an dem ihr Vater aus der Haft entlassen wird. Doch kaum ist er frei, wird er vor einen Bus gestoßen und stirbt. Susi ist am Boden zerstört. Sie glaubt den Täter zu kennen und will Rache.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen