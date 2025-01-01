Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schrott

SAT.1Staffel 12Folge 9
Schrott

SchrottJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 9: Schrott

23 Min.Ab 12

Die Ermittler suchen gestohlenes Kupfer, finden aber nur eine abgetrennte Hand unter der Schrottpresse. Doch von einer Leiche fehlt jede Spur. Der zwielichtige Schrottplatzinhaber ist außerdem alles andere als kooperativ. Jedoch scheint einiges auf dem Schrottplatz alles andere als sauber abzulaufen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen