Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Einmal Klopsi immer Klopsi
22 Min.Ab 12
Alex "Klopsi" Scholz wird auf seinem Klassentreffen bis zur Bewusstlosigkeit abgefüllt, tut die gefährliche Körperverletzung aber vor der Polizei als nichtig ab. Als Klassenkamerad Dennis Hundt wenig später brutal getötet wird, ermitteln die Kommissare, dass das Opfer nicht nur federführend beim Mobbing gegen Alex war, sondern obendrein noch Sex mit dessen Freundin Linda hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1