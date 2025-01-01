Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 16
22 Min.Ab 12

Alex "Klopsi" Scholz wird auf seinem Klassentreffen bis zur Bewusstlosigkeit abgefüllt, tut die gefährliche Körperverletzung aber vor der Polizei als nichtig ab. Als Klassenkamerad Dennis Hundt wenig später brutal getötet wird, ermitteln die Kommissare, dass das Opfer nicht nur federführend beim Mobbing gegen Alex war, sondern obendrein noch Sex mit dessen Freundin Linda hatte ...

SAT.1
