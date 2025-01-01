Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Küss mich Kemal

SAT.1Staffel 12Folge 6
Küss mich Kemal

Küss mich KemalJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 6: Küss mich Kemal

23 Min.Ab 12

Bräutigam Kemal Mutlu wird am Tag seiner Hochzeit eiskalt niedergeschossen. Unklar ist: Hatte es der Schütze auf den 25-jährigen Deutschtürken oder seine Braut, Sarah Bosbach, abgesehen? Die Kommissare stoßen schon bald auf rassistische Vorurteile und Zwänge der Tradition ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen