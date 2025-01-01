Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Auf dem Scheideweg
22 Min.Ab 12
Die Taxifahrerin Eva Wüllner wird vergewaltigt aufgefunden. Ist sie Opfer des Serienvergewaltigers geworden? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und entdecken ein dunkles Geheimnis, welches Eva mit ihrem Peiniger verbindet ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1