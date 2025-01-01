Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Wenn Liebe Leiden schafft
23 Min.Ab 12
Trotz zahlreicher Blessuren leugnet die hübsche Russin Galina Haufler Opfer häuslicher Gewalt zu sein. Dann wird ihr Mann Andrej tot aufgefunden. Hat die junge Frau etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun? Die Antwort erstaunt sogar die erfahrenen Kommissare ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1