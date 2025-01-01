Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 105: Ans Messer geliefert
22 Min.Ab 12
Ein einsamer Parkplatz, ein verlassenes Auto, ein blutverschmiertes Messer - die 18-jährige Stephanie von Heimsdorf verschwindet spurlos. Alles deutet auf ein Verbrechen hin: Wurde sie entführt oder sogar getötet?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
