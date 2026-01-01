Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Mords Mode
22 Min.Ab 12
Models, Mode, Mordgelüste: Norma Lorenz, Inhaberin einer Modefirma, wird mit einem Brieföffner erstochen. Die Kommissare ermitteln in einem Milieu aus Intrigen, Glamour und Zickenterror.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1