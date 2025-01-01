Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Ruf mich an!
22 Min.Ab 12
Tod beim Telefonsex: Die Studentin Daniela Menk wird erdrosselt. Offenbar hat die junge Frau ein Doppelleben geführt - wurde ihr das zum Verhängnis? Die Kommissare stoßen auf perverse Phantasien, hemmungslosen Sex und krankhafte Eifersucht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1