Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Ein Schritt zu weit
22 Min.Ab 12
Fast nackt und halbtot wird die Studentin Maria Gogolsky im Park der Universität gefunden, ihr Körper ist von Hämatomen übersät. Wer hat sie so zugerichtet? Die Kommissare ermitteln zwischen eiskalter Gewalt und der nackten Angst ums Überleben.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
