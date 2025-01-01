Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: In die Pfanne gehauen
22 Min.Ab 12
Die Vermieterin Marianne Leufert wird mit einer Bratpfanne niedergeschlagen und überlebt schwer verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hält ihre Mieterin Luise Schwandt die mögliche Tatwaffe in der Hand ...
