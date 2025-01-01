Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Wär' sie doch gesprungen
21 Min.Ab 12
Grausiger Fund im Schwimmbad: Auf dem Sprungturm wird die Leiche der Schülerin Sandra Lebert gefunden - sie wurde erwürgt. Was hatte das Mädchen auf dem Turm zu suchen und warum musste sie sterben?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1