Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tiefe Schnitte

SAT.1Staffel 4Folge 11
Tiefe Schnitte

Tiefe SchnitteJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 11: Tiefe Schnitte

22 Min.Ab 12

Schönheit um jeden Preis - das war das Lebensmotto des 19-jährigen Models Klara Brenner, bis sie entstellt und ermordet aufgefunden wird. Wurde ihr der Schönheitswahn zum Verhängnis oder ist der Mörder in einem ganz anderen Umfeld zu suchen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen