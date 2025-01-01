Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 201: Der Greis ist heiß
21 Min.Ab 12
Mit dem Höhepunkt kam der Tod: Der Ex-Playboy Hermann Schneider stirbt beim Sex. Schnell wird klar, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt. Wer ist das Mädchen, das ihn zuletzt beglückte? Und wer erbt die Millionen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1