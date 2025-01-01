Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Eiskalt abserviert
21 Min.Ab 12
Notruf bei der Polizei: Die 22-jährige Janina Herling behauptet, auf einer Beachparty vergewaltigt worden zu sein. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf, doch von der jungen Frau fehlt jede Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1