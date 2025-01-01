Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Verbrannte Erde
22 Min.Ab 12
Die Scheune der Familie Andert liegt in Schutt und Asche. Zwischen den Trümmern machen die Ermittler eine schreckliche Entdeckung: zwei verbrannte Leichen. Wer sind die beiden Toten? Und wieso mussten sie sterben?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1