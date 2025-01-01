Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 42
Folge 42: Der Mallorca-Mord

21 Min.Ab 12

Mord unter Palmen - ein Unbekannter will auf grausame Weise eine komplette Familie auslöschen und folgt seinen Opfern sogar nach Mallorca. Für die Kommissare ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit, der sich in Spanien gefährlich zuspitzt ...

