Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Der Makel
22 Min.Ab 12
Nicht im Kampfeinsatz, sondern im Stadtpark stirbt der Bundeswehrsoldat Jonas Bäumer. Ein Kopfschuss durch den Mund - Mord oder Selbstmord? Die Kommissare ermitteln bei der Bundeswehr und stoßen auf eine Einheit, die von Doppelmoral und Drill beherrscht wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1