Dein Leben für deine LügenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Dein Leben für deine Lügen
22 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12
Tödliche Abrechnung: Mit ausgestochenen Augen und vergiftet liegt der 43-jährige Marcel Steinhauer auf seinem Motorboot. Für die Kommissare die Handschrift eines Psychopathen! Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Killer plant einen weiteren Mord ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1