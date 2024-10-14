Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Dein Leben für deine Lügen

SAT.1Staffel 4Folge 44vom 14.10.2024
Folge 44: Dein Leben für deine Lügen

22 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12

Tödliche Abrechnung: Mit ausgestochenen Augen und vergiftet liegt der 43-jährige Marcel Steinhauer auf seinem Motorboot. Für die Kommissare die Handschrift eines Psychopathen! Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Killer plant einen weiteren Mord ...

SAT.1
