Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Party-Paule und die Frauen

SAT.1Staffel 4Folge 74
Party-Paule und die Frauen

Party-Paule und die FrauenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 74: Party-Paule und die Frauen

22 Min.Ab 12

Feten, Frauen, Koks und Kopfschuss! Erschossen wird der Party-Veranstalter Paul Krenski in einer Tiefgarage gefunden. Warum musste Party-Paule sterben? Zwischen Sex und Schlagzeilen ermitteln die Kommissare in der bunten Welt der Schönen und Reichen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen