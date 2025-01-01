Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 109: Der lebende Tote
22 Min.Ab 12
Der Literaturprofessor Martin Baumann meldet einen Mord - seinen eigenen. Er wurde vergiftet und hat noch höchstens zwei Tage zu leben. Die Kommissare stoßen auf einen perfiden Plan, bei dem die Grenzen zwischen Opfer und Täter zu verschwimmen scheinen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1