Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Verhängnisvolles Souvenir
22 Min.Ab 12
Heike Kasumu wird in ihrem Haus so brutal zusammengeschlagen, dass sie noch vor Ort stirbt. Das Opfer war mit einem farbigen Mann aus Kenia verheiratet, was einigen Menschen aus dem Umfeld gar nicht passte...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
