Wenn das Opfer zum Täter wird
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 118: Wenn das Opfer zum Täter wird
22 Min.Ab 12
Der Einzelgänger Johannes Sendler wird erschlagen in seiner Wohnung gefunden - alle Beteiligten scheinen sich hinter Lügen zu verstecken.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
