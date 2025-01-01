Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wir sterben zusammen

SAT.1Staffel 6Folge 158
Folge 158: Wir sterben zusammen

22 Min.Ab 12

Nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht bekommt die frischverliebte Lena eine SMS ihres Freundes. Die Botschaft: "Viel Spaß mit Aids". Für Lena bricht eine Welt zusammen. Zum Entsetzen der Kommissare ist sie nicht das einzige Opfer. Die Jagd nach dem Unbekannten beginnt.

