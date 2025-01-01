Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 158: Wir sterben zusammen
22 Min.Ab 12
Nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht bekommt die frischverliebte Lena eine SMS ihres Freundes. Die Botschaft: "Viel Spaß mit Aids". Für Lena bricht eine Welt zusammen. Zum Entsetzen der Kommissare ist sie nicht das einzige Opfer. Die Jagd nach dem Unbekannten beginnt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1