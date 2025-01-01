Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 173
22 Min.Ab 12

Vergewaltigt vom Vertrauenslehrer - völlig aufgelöst packt Trixie Weilstetten auf dem Präsidium aus. Die Kommissare müssen entscheiden: Hat ihr Lehrer wirklich seine Position ausgenutzt, oder leidet die Schülerin an einer blühenden Phantasie? Doch plötzlich gibt es ein zweites Opfer.

SAT.1
