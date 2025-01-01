Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 184: Wer ohne Schuld ist...
22 Min.Ab 12
Tödlicher Anschlag: Als die schwangere Christine Jung eine Brücke passiert, durchschlägt ein Stein die Windschutzscheibe ihres Autos. Sie ist sofort tot. War Christine nur ein zufälliges Opfer dieses hinterhältigen Anschlags oder hat es jemand gezielt auf sie abgesehen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1