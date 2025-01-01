Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer ohne Schuld ist...

SAT.1Staffel 6Folge 184
22 Min.Ab 12

Tödlicher Anschlag: Als die schwangere Christine Jung eine Brücke passiert, durchschlägt ein Stein die Windschutzscheibe ihres Autos. Sie ist sofort tot. War Christine nur ein zufälliges Opfer dieses hinterhältigen Anschlags oder hat es jemand gezielt auf sie abgesehen?

