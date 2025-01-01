Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Süchtig

SAT.1Staffel 6Folge 187
Süchtig

SüchtigJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 187: Süchtig

22 Min.Ab 12

Rechtsmediziner Dr. Michael Hohlbein wird von seiner Vergangenheit eingeholt: Seine Ex-Freundin Dagmar scheint sich erhängt zu haben und landet auf seinem Obduktionstisch. Was passierte mit seiner großen Liebe? Auf der Suche nach der Wahrheit reißen alte Wunden auf, die scheinbar nie geheilt sind ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen